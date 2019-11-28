РИАМО - 28 ноя. На первом Московском центральном диаметре планируют запустить дополнительную электричку - двухэтажный поезд, сообщила в четверг первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября. Помимо поездов «Иволга», пассажиров МЦД перевозят обычные электрички и аэроэкспрессы на маршруте Одинцово – Окружная.

«У нас на сегодня «населенность» вагонов превышает допустимую норму 200%, когда все сидячие и стоячие места заполнены, это у нас Долгопрудный. И сегодня мы встречались с ЦППК и прорабатывали вопрос, чтобы туда запустили дополнительную электричку двухэтажную», - сказала Кротова в эфире телеканала «360».

По ее словам, на втором месте по загруженности - Немчиновка, 180% загрузки.

На первых двух МЦД расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. До 8 декабря проезд на МЦД бесплатный.

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