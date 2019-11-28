РИАМО - 28 ноя. Суд Ленинского округа Подмосковья вынес решения по искам о снятии кандидатов с выборов в совет депутатов муниципалитета, сообщила председатель Территориальной избирательной комиссии Ленинского района Вера Маркина.

Ранее ТИК зарегистрировал 268 кандидатов, среди которых были партийцы от «Единой России», КПРФ, «Справедливой России», «Коммунистов России», «Российской партии пенсионеров» и несколько десятков самовыдвиженцев.

«Однако в установленный законом срок оппонентами были поданы иски с целью уточнить правильность поданных документов своих соперников. Претензии касаются ранее собранных подписей и первых финансовых отчетов о тратах с избирательного счета», — сказала Маркина.

Она добавила, что качество подписей определит экспертиза, а финансовые отчеты действительно составлены с ошибками. Наибольшее количество ошибок найдено у кандидатов-коммунистов.

Как написал в соцсетях бывший политтехнолог Павла Грудинина Олег Молчанов, иски поданы как минимум против шести кандидатов. Можно предположить, что у всех кандидатов КПРФ есть однотипная ошибка, ведь партия, скорее всего, готовила документы.

Двадцать второго декабря 2019 года в связи с формированием Ленинского округа пройдут выборы в совет депутатов. Они будут проходить по 30 одномандатным избирательным округам, это означает, что по партийным спискам кандидаты избираться не будут, на один округ — один депутат.