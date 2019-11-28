РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 ноя. На заседании комиссии по физкультуре и спорту общественной палаты городского округа Мытищи обсудили организацию еженедельных пробежек для жителей города, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«К нам поступила заявка, просьба и мы заинтересовались рассмотрением такого вопроса как спортивно-массовое мероприятие без соревновательного процесса, физкультурно-оздоровительные ежедневные пробежки. Скорее всего это будет проходит в центральном парке города Мытищи. Вопрос в данное время находится на этапе согласования», - сказал председатель комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни города Мытищи Михаил Токарев.

Заместитель председатель комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни Анастасия Чугунова отметила, что проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, его запуск планируется после Нового года. Это бесплатные еженедельные забеги, которые будут стартовать всегда в одно и то же время - 9:00. Предварительный маршрут - от фонтана в центральном парке города до водной зоны, затем через мостик до стеллы и обратно. В конце такого забега планируется совершать чаепитие из термосов с угощением.

«Есть обязательное условие, что на забег все регистрируются на сайте и там есть галочка-соглашение, что каждый человек несет ответственность за свое здоровье. Плюс у нас будут врачи», - отметила член комиссии, фитнес-тренер, эксперт категории Wellness Ульяна Шабурникова.

Также в рамках заседания представители комиссии обсудили возможность получения преференции выпускниками спортивных школ городского округа Мытищи при поступлении в ВУЗы.

Председатель комиссии по развитию физической культуры, спорта и формированию здорового образа жизни города Мытищи Михаил Токарев отметил, что руководство РГУТИС совместно с управлением по спорту и общественной палаты городского округа Мытищи разрабатывает сейчас вопрос о том, чтобы выпускники мытищинских спортивных школ имели законное преимущество при поступлении в ВУЗы, так как они очень много сил уделяют спорту, приносят победы в округ, в регион.