РИАМО - 28 ноя. Власти Подмосковья выделили средства на замену поездов на Московских центральных диаметрах на «Иволги», кроме того, в регионе будут вести разъяснительную работу для жителей по МЦД, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. Помимо поездов «Иволга», пассажиров МЦД перевозят обычные электрички, а также аэроэкспрессы на маршруте Одинцово – Окружная. Любой электропоезд, попадающий в зону Московских центральных диаметров, становится поездом МЦД и двигается по тарифу МЦД.

«Мы выделили деньги на следующие четыре года на новый подвижной состав. Это позволит нам полностью заменить поезда на современную «Иволгу», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье будут вести разъяснительную работу для жителей по МЦД.

«Наша задача — максимально доступно разъяснить, как работает валидатор, как работает карта при переходе в метро и обратно. Какие льготы, кому полагаются. Как оформляются льготы для студентов, как работают льготы для старшего поколения. Все эти нюансы мы будем разъяснять», - добавил глава региона.

На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. До 8 декабря проезд на МЦД бесплатный.

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