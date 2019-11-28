РИАМО - 28 ноя. В Москве завершили проходку левого перегонного тоннеля протяженностью почти два километра на соединительной ветке в депо «Нижегородское», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«От переходной камеры за станцией «Нижегородская» в одноименное депо при помощи 6-метрового тоннелепроходческого комплекса «Виктория» построен тоннель протяженностью порядка 1,9 тысячи метров. Строительство соседнего правого тоннеля будет завершено к весне следующего года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Депо «Нижегородское» будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ). При этом оно сможет одновременно принимать на ремонт и отстой до 30 составов. К тому же, с запуском депо будет создано порядка 1 тысячи рабочих мест.

«Всего на территории электродепо «Нижегородское» будет располагаться 51 здание и сооружение. Депо сооружается на месте бывшего завода по модернизации и строительству вагонов имени Войтовича, на участке между полосой отвода Курского направления железной дороги, шоссе Энтузиастов и ТТК», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.