РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Семилетняя спортменка Ксения Лукина установила новый рекорд Росии по выполнению планки на локтях, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Юная спортсменка Ксения Лукина выполнила упражнение «планка на локтях» за 23 минуты, тем самым установив новый рекорд России. Этот результат занесен в Реестр рекордов Росcии и зафиксирован международной организацией INTERRECORD», - говорится в сообщении.

Ксюша Лукина - семилетняя девочка, первоклассница, которая уже является рекордсменом России и мира по количеству подтягиваний. За одну минуту она подтянулась 30 раз.

Сейчас Ксения Лукина готовится побить рекорд мира по количеству подтягиваний за один подход, который на данный момент составляет 35 раз.

Бессменным наставником и тренером юной спортсменки является ее папа Михаил, который увлечен боксом.