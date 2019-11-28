РИАМО - 28 ноя. В ноябре число ежедневных транзакций, совершенных пассажирами с помощью бесконтактных банковских карт или смартфонов с функцией бесконтактной оплаты, составило 200 тысяч, что в два раза больше, чем в 2018 году (98 тысяч поездок), говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Оплата проезда по банковским картам доступна во всех автобусах «Мострансавто». За последний месяц наибольшее количество поездок совершили пассажиры в Одинцове (337 тысяч), Люберцах (336 тысяч) и Домодедове (334 тысячи)», — говорится в сообщении.

Ежедневно поездки бесконтактным способом с помощью банковских карт оплачивают 29% пассажиров, кроме транзакций по социальным картам. Платежный сервис дает возможность существенно сократить время оплаты проезда для пассажиров, делая поездку более комфортной. Общая доля поездок по безналичному расчету (по банковским картам, «Стрелке», социальным картам) составляет 95%.

Всего с начала запуска проекта в марте 2018 года пассажиры оплатили проезд по банковским картам около 55 миллионов раз. Стоимость проезда фиксирована. Основное преимущество – экономия по сравнению с оплатой наличными средствами. После модернизации платежной системы пассажиры сэкономили более 976 миллионов рублей.

Стоимость поездки на городских маршрутах при оплате банковской картой на 35% ниже, чем за наличные средства, на пригородных и междугородных маршрутах пассажиры экономят почти 20 рублей.