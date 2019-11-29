РИАМО - 29 ноя. Москвичи с пятницы смогут ознакомиться с проектами будущей застройки в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники и Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево по программе реновации жилфонда столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Разработчики расскажут, что планируется в районах для участников программы реновации. К примеру, появятся новые образовательные и спортивные объекты, поликлиники, библиотеки, музыкальные школы и центры досуга», – говорится в сообщении.

В Северном Измайлове свыше 5 тысяч детей получат новую социальную инфраструктуру: общеобразовательные школы и детские сады, школу искусств и физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейном. В квартале построят детско-взрослую поликлинику на 560 посещений в смену, где 360 посещений в смену – детские и 200 посещений в смену – взрослые. Также проекты предусматривают строительство центра социального обслуживания населения, торговые и многофункциональные комплексы.

«В Головинском районе планируется построить пять новых детских садов, две школы и четыре учебных корпуса для существующих школ. Помимо этого, заняться спортом будет возможно в двух физкультурно-оздоровительных комплексах. В шаговой доступности появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену и культурно-досуговый центр», – отмечается в материале.

Также в районе предполагается благоустроить территории, прилегающие к кварталам реновации, в том числе парки.

В Нагатино-Садовниках в рамках проекта будут возведены школа и детский сад, появятся дополнительные помещения для центра детского творчества. В Солнцеве планируется строительство общественного комплекса с центром госуслуг «Мои документы» и отделением Пенсионного фонда, к тому же более тысячи детей получат новую социальную инфраструктуру: детский сад, школу, досуговый центр и поликлинику.

Экспозиции будут работать до 5 декабря. Всего представят восемь проектов планировки.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.