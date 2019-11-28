РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 ноя. Мамам Королева вручили почетные грамоты и подарки в честь Дня матери, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг в Королеве прошла торжественная церемония награждения многодетных мам города и мам, внесших значительный вклад в развитие Королева.

«Мама - самое теплое и доброе слово в жизни. Когда нас впервые называют мамой, это для каждой из нас очень трогательно. С годами понимаешь, что значит слово «мама», на что наши мамы готовы пойти ради нас, это целебное слово. Я желаю всем мамам добра, здоровья, счастья, долгой и счастливой жизни», - сказала заместитель главы администрации Виктория Королева.

Мамы города получили почетные грамоты, благодарности главы Королева и ценные подарки.

День матери отмечается в России каждое последнее воскресенье ноября. В нынешнем году праздник отмечали 24 ноября.