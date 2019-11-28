РИАМО - 28 ноя. В Третьяковской галерее 29 ноября открывается выставка «Неизвестные передвижники. Графика второй половины XIX века», на которой представят 250 произведений из собраний музея, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экспозиция познакомит посетителей с характерным для Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) тематическим срезом материалов. Гости увидят подготовительные работы к картинам и авторские реплики с живописных произведений, выполненные для репродуцирования и по заказу коллекционеров», – говорится в сообщении.

Выставка охватывает период с 1871-го до середины 1910-х годов. На выставке также можно будет познакомиться и с известными картинами передвижников, воспроизведенными в технике офорт.

В нескольких залах будут представлены произведения, которые экспонировались непосредственно на выставках ТПХВ, к примеру, натурные этюды.

Выставка будет работать до 17 мая 2020 года.