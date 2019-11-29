РИАМО - 29 ноя. Председатели советов многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ со всего Подмосковья соберутся в пятницу в Лыткарине для участия в VI Московском областном форуме «Управдом», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Ежегодный итоговый форум «Управдом» позволяет председателям советов многоквартирных домов, ТОС, ТСЖ из различных муниципалитетов обмениваться наработанным за год опытом в решении различных вопросов на местах, чтобы применить его на практике», – говорится в сообщении.

VI Московский областной форум «Управдом» будет работать по следующим направлениям: пленарное заседание, секция «Вовлечение председателей советов многоквартирных домов в общественный контроль по организации раздельного сбора мусора в Московской области».

Также в состав форума войдут секции «Взаимодействие жителей с управляющими организациями посредством информационных систем» и «Участие жителей Московской области в вопросах благоустройства городской среды».

Местом проведения мероприятия станет Дворец культуры «Мир» в Лыткарине по адресу: улица Ленина, дом 2А. Начало форума в 11:30.