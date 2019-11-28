РИАМО - 28 ноя. Вечером в четверг на дорогах столицы образовались многокилометровые пробки, загруженность движения составляет девять баллов из десяти, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Загружены участки МКАД на северо-западе, востоке и юго-востоке. Сильно осложнено движение на Третьем транспортном кольце. Садовое кольцо практически полностью «красное» из-за пробок.

Водители потеряют много времени, если поедут через центр города – на набережных возле Кремля, Бульварном кольце и других улицах внутри Садового кольца образовались крупные заторы.

Стоят Волоколамское, Ленинградское шоссе, участки Большой Академической улицы, Дмитровское, Алтуфьевское шоссе, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, проспект Ветеранов, шоссе Энтузиастов, проспект Андропова, Каширское шоссе, Севастопольский проспект, проспект 60-летия Октября, Нахимовский проспект, Профсоюзная улица, Ленинский проспект, Кутузовский проспект, улица Лобачевского, Аминьевское шоссе.

По прогнозу сервиса, позже пробки снизятся до восьми баллов, в 20 часов они составят семь баллов, в 21 час – четыре балла. Дороги станут свободными после 22 часов.

Ранее столичным автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололедицы.