РИАМО - 29 ноя. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в пятницу в 12:00 состоится встреча «Он открыл нам дорогу в космос», посвященная выдающемуся советскому космонавту Алексею Леонову, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«Урок космоса», посвященный памяти первого человека, шагнувшего за пределы космической станции, позволит посетителям центра познакомиться с историей развития отечественной космонавтики, у истоков которой стоял Леонов.

«В мероприятии примут участие летчики-космонавты, Герои Советского Союза и России Анатолий Соловьев, Геннадий Падалка и Федор Юрчихин. Узнать об эволюции выходов в открытый космос и международных пилотируемых программах, первопроходцем которых стал Алексей Леонов, смогут все желающие», – говорится в сообщении.

Ведущим встречи станет президент центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин, а его гостями – рекордсмен по количеству выходов в открытый космос Анатолий Соловьев, а также мировой рекордсмен по суммарной продолжительности нахождения в космосе Геннадий Падалка.

Гости узнают много нового о специфике пребывания за пределами космической станции и развитии международных пилотируемых программ, командиром первой из которых был Леонов.

«Урок космоса» традиционно пройдет в формате открытой встречи, в которой смогут бесплатно принять участие посетители центра «Космонавтика и авиация». В финале мероприятия гостей ждут фото- и автограф-сессии с именитыми гостями.

Видеоверсия урока позже будет доступна на YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос», а также на сайте центра «Космонавтика и авиация».

Леонов внес большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Дважды Герой Советского Союза после своего возвращения с орбиты не раз бывал на ВДНХ: становился почетным гостем павильона «Космос», а рядом с Северным розарием до сих пор растет дерево, посаженное им.