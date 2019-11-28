РИАМО - 28 ноя. На территории торгового комплекса (ТК) в Москве нашли санкционные мясную и молочную продукции, после чего ее уничтожили на специальном полигоне отходов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Накануне контрольно-надзорное мероприятие на территории торгового комплекса «Пятницкий» по адресу: Москва, Пятницкий переулок, дом 2.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлена молочная и мясная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, общим весом более 53 килограммов», – говорится в сообщении.

Сыры и мясная продукция в ассортименте была произведены Францией, Италией, Голландией, Испанией, Германией.

В этот же день запрещенная к ввозу на территорию РФ продукция изъята из оборота и уничтожена путем сжигания на специальном полигоне отходов в Подмосковье.