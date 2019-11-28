РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 ноя. Депутаты совета депутатов Подольска назначили дату публичных слушаний по проекту о бюджете на 2020 год на заседании в четверг, они пройдут 10 декабря в концертном зале администрации, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Заседание совета депутатов прошло в четверг в администрации округа, его вела первый заместитель председателя совета депутатов Любовь Ушанева.

«Проконсультировавшись с главой Подольска Николаем Пестовым и комитетом по финансам, обсудив все возможные сроки публикации было принято решение о том, чтобы провести публичные слушания по проекту о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 10 декабря в 12:30 в концертном зале администрации на Кирова, 4», - сказала Ушанева.

Ушаневу поддержали и другие депутаты. Всего в повестке заседания значились 12 вопросов, в том числе об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года, о внесении изменений и дополнений в устав округа.

Также депутаты обсудили внесение изменений в положение о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, льгот учреждениям дополнительного образования и многое другое.