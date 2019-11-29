РИАМО - 29 ноя. Туристско-информационный центр Дмитровского городского округа в пятницу представит достопримечательности и туристические маршруты своего района в аэропорту Домодедово, гости презентации смогут попробовать домашний зефир, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Презентация пройдет с 12:00 до 15:00 в помещении центра «Наше Подмосковье», находящемся в зоне вылета международного аэропорта Домодедово.

«Сотрудники музея-заповедника «Дмитровский кремль» расскажут о местах притяжения округа, спортивных активностях и гостиницах Дмитровского городского округа», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия состоятся дегустация и продажа домашнего зефира от кондитера Светланы Девизы, отдельно будет представлен центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева». Завершит презентацию интерактивная программа «Свадебный обряд».

Гости программы «Свадебный обряд» станут частью «свадебного поезда» крестьянской среды XIX века. Каждый участник сможет примерить на себя роль невесты или жениха, свата или брата.

В программе будут использованы сарафаны, рубахи, платки и прочие аксессуары русского народного костюма. Среди реквизитов – предметы, используемые в свадебном обряде.