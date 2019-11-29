РИАМО - 29 ноя. В Москве на ВДНХ с пятницы начнется акция «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».

«В рамках акции у москвичей и гостей столицы появится дополнительная возможность пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Участие в акции бесплатно и анонимно», – говорится в сообщении.

На ВДНХ будут проходить выездные информационно-профилактические мероприятия «Сдай тест на ВИЧ», организованное департаментом здравоохранения Москвы и Московским городским центром профилактики и борьбы со СПИДом. Гости выставки смогут бесплатно и анонимно сдать анализ, а также получить консультацию по вопросам диагностики и лечения заболевания.

Мероприятие состоится в Северном сквере ВДНХ, продлится с 29 ноября по 1 декабря с 10:00 до 18:00.

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» входит в число мероприятий, реализуемых в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. Ее основная цель – привлечь внимание населения к актуальности проблемы ВИЧ, донести до каждого правильную и полную информацию о болезни, воздействовать на формирование ответственной позиции человека по отношению к собственной жизни и здоровью.

Такие мероприятия являются частью программы московской недели профилактики ВИЧ-инфекции «Москва против СПИДа! Территория здравого смысла», которая в седьмой раз присоединяется ко Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».