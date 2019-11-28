РИАМО - 28 ноя. В малом зале Дворца культуры «Химик» Воскресенска прошел показ документального фильма «Да святится имя твое…», посвященный любви Ивана Мелиссино и Прасковьи Долгоруковой, которые жили в XVIII веке, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Фильм посвящен памяти первого директора Императорского Московского университета Ивана Мелиссино.

«После просмотра - общение с одним из героев фильма, научным сотрудником музея истории МГУ, преподавателем истории России в университете Игорем Пейчем. Показ прошел в рамках встречи членов творческого объединения «Воскресенский краевед», - говорится в сообщении.

Фильм режиссера Светланы Белоус об истории любви, невероятной преданности и верности Ивана Мелиссино и Прасковьи Долгоруковой. Их длительные возвышенные отношения, выдержавшие долгие разлуки, невероятные трудности, боль, а порою и отчаяние, все же увенчались семейным благополучием и счастьем.

Символом этой беззаветной любви стала церковь Успения Богородицы села Константиново городского округа Воскресенск, возведенная Прасковьей в честь любимого мужа. И вот уже более 250 лет они «находятся вместе», похороненные в левом приделе этого храма.

«Воскресенский краевед», созданный в 2018 году на базе ДК «Химик» имени Н.И. Докторова, объединил единомышленников, которым интересна история своей малой родины.