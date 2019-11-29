РИАМО - 29 ноя. ГУМ-каток на Красной площади откроется в пятницу, оформление катка будет посвящено детской программе «Спокойной ночи, малыши!», которой в этом году исполнилось 55 лет, говорится в сообщении пресс-службы ГУМа.

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:30 до 1 марта 2020 года.

«Программа «Спокойной ночи, малыши» не случайно выбрана темой оформления ГУМ-катка. Эту телевизионную программу можно назвать по-настоящему культовой, на ней выросло не одно поколение детей. На современном российском телевидении нет другого такого проекта. Четыре поколения детей засыпали и видели волшебные сны с любимыми персонажами», – говорится в сообщении.

Вместе с собакой Филей, зайкой Степашкой, поросенком Хрюшей и вороной Каркушей посетители ГУМ-катка встретят новый 2020 год. Новогоднее настроение на катке будет обеспечиваться музыкой, разноцветными фонариками, украшенными елками, флажками, гирляндами и угощениями.

Посетителей ждут новые коньки, например, белые фигурные и черные хоккейные. Также для удобства гостей откроются дополнительные кассы, а раздевалка станет более комфортабельной.

Для юных хоккеистов традиционно будут проходить бесплатные мастер-классы с чемпионом мира по хоккею Алексеем Яшиным. Выдающийся спортсмен расскажет всем желающим об особенностях своего вида спорта и покажет коронные приемы.

В этом сезоне на ГУМ-катке пройдет всероссийский турнир по хоккею с мячом среди детей, празднование Дня студента, Дня всех влюбленных, и множество других мероприятий.