РИАМО - 28 ноя. Депутат Госдумы Николай Валуев поделился своим мнением о допинговом скандале, он считает, что только через десять лет можно будет узнать всю правду о допинге.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово «под любыми предлогами и антифактами» отстранить российских спортсменов от Олимпиады и других международных соревнований. При этом на допинг в других странах не обращают внимания.
«Допинг был, есть и будет. Более того, существуют препараты, которые невозможно обнаружить в организме при проведении теста на допинг», - сказал Валуев в эфире Радио «Комсомольская правда».
Он уточнил, что допинг-тесты хранятся минимум 10 лет. А значит, только тогда можно будет проверить, употреблял ли спортсмен допинг. Если ответ окажется положительным, то даже спустя время можно применить в отношении него санкции.
Депутат добавил, что через указанный срок в крови спортсмена могут найти такие препараты, которые на сегодняшний день обнаружить невозможно.
По его словам, на допинг нужно брать либо всех спортсменов, либо никого, не делая исключений по странам.
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