РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 ноя. Родители выпускников на окружном собрании в подмосковных Люберцах узнали о правилах проведения Единого государственного экзамена 2020 года, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг в инженерной школе №6 прошло окружное родительское собрание для родителей выпускников. Его провела начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина.

«Заявление в школу с перечнем экзаменов и формами их сдачи сдается в школу не позднее 1 февраля 2020 года, изменить перечень тех экзаменов, которые отмечены в заявлении, будет практически невозможно, потому что любое изменение после 1 февраля будет возможно только по решению Государственной экзаменационной комиссии Московской области при наличии у выпускника уважительной причины, подтвержденной документально», - сказала Бунтина.

По ее словам, все пункты проведения оборудованы видеонаблюдением, металлоискателем и другим оборудованием.