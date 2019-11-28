РИАМО - 28 ноя. Певица Мадонна объявила поклонникам, что серьезно больна, и поэтому отменила три концерта в Бостоне, сообщает Федеральное агентство новостей.

Певица рассказала, что ежедневная репетиция шоу-программы приносит ей наслаждение, а отмена концерта для нее является невероятным наказанием.

«Боль, которую я испытываю прямо сейчас, невыносима. Я должна отдохнуть и следовать советам врачей, тогда я смогу вернуться и стану сильнее», - написала Мадонна в Instagram.

Фанаты в комментариях под постом артистки подбодрили своего кумира и пожелали быстрей выздоравливать.

Шоу-программа Мадонны в Бостоне должна была состояться 30 ноября и 1-2 декабря. Также певица планировала дать концерт 7 декабря в Филадельфии.