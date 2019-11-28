В предстоящий уикенд в Москве откроется ГУМ-каток на Красной площади, можно попасть на последний сеанс в «Соловье», купить подарки на Франко-бельгийской рождественской ярмарке и сходить на «Холодное сердце 2».

ПЯТНИЦА, 29 ноября

Открытие ГУМ-катка

Четырнадцатый сезон 29 ноября откроет ГУМ-каток на Красной площади. В этом году темой оформления катка выбрана детская программа «Спокойной ночи, малыши!», которой в 2019-м исполнилось 55 лет. Четыре поколения детей засыпали и видели волшебные сны с любимыми персонажами – собакой Филей, зайкой Степашкой, поросенком Хрюшей и вороной Каркушей. Вместе с ними посетители ГУМ-катка встретят новый, 2020 год. Для посетителей этого года ГУМ-каток подготовил новенькие коньки – фигурные и хоккейные, дополнительные кассы по продаже билетов и более просторную раздевалку. В программе открытия – выступление Татьяны Навки. Как и в прошлые годы, здесь будут проходить мастер-классы по хоккею с чемпионом мира Алексеем Яшиным.

Где: Москва, Красная площадь

Цена: в день открытия – по пригласительным, утренние сеансы в будни – бесплатно, в другое время – от 300 до 600 рублей

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Франко-бельгийская рождественская ярмарка

страница Франко-бельгийской рождественской ярмарки в социальной сети Facebook

Франко-бельгийская рождественская ярмарка 29 ноября пройдет в Музее Москвы. В программе – подарки к Рождеству и Новому году из Франции, серия гастрономических, страноведческих, танцевальных, языковых мастер-классов, концерты французской песни, музыкальное сопровождение, выставочная программа. На ярмарке можно будет купить береты, тельняшки, броши, шарфы, сыровяленую колбасу, сыры и пр.

Где: Москва, Музей Москвы

Цена: бесплатно

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«Черная пятница» на «Флаконе»

сайт дизайн-завода Flacon

«Черную пятницу» 29 ноября отметят на дизайн-заводе «Флакон». В программе – скидки и акции брендов и диджей-сет. С 18:00 до 02:00 парковка будет бесплатной. В мероприятии принимают участие Frihet, Monoroom, Kawaii Factory, Good Local, Inspire, Amsterdam Bar, «Вкус и Цвет», «ФКуб» и Cafe Brocard. Попасть на мероприятие можно по карте лояльности, которую можно зарегистрировать на сайте дизайн-завода.

Где: Москва, дизайн-завод «Флакон»

Цена: бесплатно

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СУББОТА, 30 ноября

Спиричуэлы, джазовая месса и «Аве Мария»

Фото , официальный сайт кафедрального собора святых Петра и Павла

Фонд Бельканто 30 ноября устраивает необычный концерт спиричуэлов – духовных песен афроамериканцев, исполняемых a capella. Их звучание поражает выразительностью и искренностью. Коллективная мастерски исполняемая импровизация, поэтичная, яркая и эмоциональная, стала источником вдохновения для целой плеяды джазовых композиторов. На концерте можно будет послушать спиричуэлы в сочетании со знаменитой джазовой мессой Боба Чилкотта и сочинениями Каччини, Баха и Шуберта. Хор, квартет саксофонов, орган и бархатное контральто солистки Большого театра Евгении Сегенюк познакомят московскую публику с самыми знаменитыми спиричуэлами («Hallelujah», «When the Saints Go Marching In», «Deep River»), «Маленькой джазовой мессой» Чилкотта и интерпретациями на тему «Аве Мария» Каччини, Шуберта, Гуно.

Где: Москва, кафедральный собор Святых Петра и Павла

Цена: от 800 рублей

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«Холодное сердце 2»

Продолжение одного из самых любимых детских фильмов – «Холодное сердце» – с 28 ноября в российском прокате. В сиквеле одного из самых успешных проектов Disney за всю его историю уже известные зрителю герои отправятся в захватывающее путешествие, чтобы выяснить природу волшебной силы Эльзы и узнать тайну, связанную с прошлым королевства Эренделл. Создатели обещают еще больше песен, волшебства и приключений. Мерч, посвященный фильму, уже заполонил магазины игрушек и супермаркеты.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 декабря

Последний сеанс в «Соловье»

Киноцентр на Красной Пресне «Соловей» 1 декабря проведет последний сеанс перед закрытием. Посетители смогут увидеть фильм Чарли Чаплина «Великий диктатор», с которого 1 марта 1989 года началась история кинотеатра. В программе – красная дорожка, музыка из фильмов, анимация, памятные сувениры и угощения. Чтобы попасть на последний сеанс, нужно разместить пост в Instagram или Facebook на тему «Я люблю Киноцентр «Соловей», потому что...». Признание может быть выражено в любой художественной форме: комментария, стихотворения, песни, фотографии или видеозаписи. Также нужно будет поставить под сообщением хештеги: #ялюблюсоловей, #любимыйкиноцентрсоловей, #ялюблютебясоловей, #соловейстаньфениксом. После этого нужно прислать ссылку на него на электронную почту киноцентра info@kinocenter.ru с пометкой «SO LOVE YOU» и указанием имени и фамилии.

Где: Москва, киноцентр

Цена: по приглашению

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Спектакль «Маленький принц»

сайт Московского губернского театра, Светлана Селезнева

Спектакль по мотивам сказки-притчи Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в исполнении артистов Губернского театра 1 декабря можно увидеть в Москве. Музыка французских композиторов в исполнении Губернаторского оркестра Московской области станет продолжением и дополнением авторского текста: пестрый «Карнавал животных» Сен-Санса, знойный «Послеполуденный отдых фавна» и живописные «Облака» из «Ноктюрнов» Дебюсси, вдохновенный «Вальс» и трогательная «Павана на смерть инфанты» Равеля.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 300 до 1800 рублей

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Концерт «Марис Лиепа. С любовью»

предоставлено организаторами

Грандиозный гала-концерт звезд мирового балета «Марис Лиепа. С любовью» в рамках проекта «Автографы и имиджи» 1 декабря пройдет в Москве. Зрителей ждут открытия и премьеры, фрагменты лучших классических балетов, в которых блистал Марис, а также современные постановки в исполнении звезд мирового балета. Режиссер и ведущий концерта народный артист России Андрис Лиепа готовит для зрителей вечер-праздник, атмосфера которого напомнит публике об огромном обаянии и харизме Мариса Лиепы. В концерте примут участие прима-балерина Мариинского театра народная артистка РФ Юлия Махалина, народная артистка РФ Илзе Лиепа, народный артист РФ Дмитрий Гуданов, прима-балерина Большого театра заслуженная артистка России Екатерина Крысанова, прима-балерина Штутгартского балета Мария Эйхвальд, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Кимин Ким, а также Бахтияр Адамжан («Астана Опера»), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр) и другие.

Где: Москва, Государственный кремлевский дворец

Цена: от 700 до 14 000 рублей