РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 ноя. В четверг в домодедовском лицее №3 имени Героя Советсткого Союза Ю.П. Максимова прошло творческое мероприятие, посвященное культуре Парагвая, и выставка картин «Реки как люди», передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Мероприятие посетил чрезвычайный уполномоченный посол республики Парагвай в России Рамон Диас Перейра. На выставке были представлены его картины, а также работы его супруги Глории Флорес де Диас и домодедовских художников Маргариты Васильевой-Морри и Сергея Чайкун.

«Я считаю весьма похвальной инициативу, которая обязывает нас продолжать вносить свой вклад, направленный на преодоление культурных различий», - сказал Рамон Диас Перейра.

Мероприятие стало продолжением проекта «Культура без границ», которое впервые состоялось в ноябре 2017 года.

«Я думаю, что эта встреча нас взаимно обогатит, мы уверены, что у нас есть очень много общего и, наверное, ждем открытия для себя этих двух стран», - отметила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

В рамках мероприятия также состоялся концерт с участием лицеистов.