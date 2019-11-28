РИАМО – 28 ноя. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово «под любыми предлогами и антифактами» отстранить российских спортсменов от Олимпиады и других международных соревнований, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, проблема допинга в спорте существует во всех странах, однако по неизвестным причинам негатив обращен только в сторону России.

«При этом проблемы других стран не обсуждаются. Фактов, говорящих о желании скрыть эти проблемы, предостаточно.

Почему именно Россия? На эти вопросы мы вынуждены были ответить: речь идет о политизации вопроса. <…> Идет борьба без правил, может даже уже и война», – сказала Захарова.

Она добавила, что на уровне страны были приняты и продолжают реализовываться меры, призванные решить проблему допинга.

Ранее WADA получило рекомендацию дисквалифицировать Россию на четыре года, а также лишить ее возможности принимать мировые турниры. Поводом стали обвинения в манипуляциях данными Московской антидопинговой лаборатории.