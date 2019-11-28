РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 ноя. Более 300 саженцев Павловнии высадили в рамках благоустройства на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» в городском округе Балашиха, быстрорастущие листопадные растения используются для очистки атмосферы от вредных примесей, таких как сероводород, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Павловния – дерево, которое со своей быстроразвивающейся корневой системой исключительно подходит для озеленения и восстановления территорий. В мировой практике быстрорастущие деревья – это дешевые природные «заводы» по переработке отходов жизнедеятельности человека.

«Министерство благоустройства совместно с министерством экологии и природопользования Московской области проводит благоустройство полигона «Кучино», на который высадили 300 саженцев Павловнии», – говорится в сообщении.

Процесс использования быстрорастущих растений для очищения загрязненной почвы, грунтовых вод и поверхностных вод, а также воздуха, очень активно используется и постоянно развивается в европейских странах. А в США Павловния используется для фиторемедиации земель, загрязненных ртутью и мышьяком.

Фиторемедиация – современный метод очистки окружающей среды: очищения загрязненной почвы, используя уникальные свойства быстрорастущих деревьев. Быстрорастущие листопадные растения используются для очистки атмосферы от вредных примесей, таких как сероводород.

Мусорный полигон «Кучино» закрыли 23 июня 2017 года после «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным. Работы по рекультивации планируют завершить до конца 2019 года.