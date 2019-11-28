РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 ноя. Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и инновациям Домодедова на расширенном заседании рассмотрела часто задаваемые жителями вопросы в сфере водоснабжения, в частности обсудили вопросы установки бытовой канализации, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«Первый путь – ставите себе септик. У вас он обслуживается в соответствии с документацией, есть договор на откачку, вы системно откачиваете и эти отходы утилизируются. Есть второй способ. Если рядом есть водный объект – то можно оформить разрешение на сброс отходов. Но вы должны понимать, что стоки должны быть очищены, а оборудование подходящим. За этим нужно обращаться в министерство экологии и природопользования Московской области» - сказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Федор Миронов.

Он также отметил, что сброс отходов на землю или асфальт законодательно запрещен, а стоки должны копиться в специализированных емкостях, защищающих загрязнение почвы. Еще одним вариантом по внедрению сети канализации может быть создание некоммерческого партнерства и участие в программе софинансирования, по которой 50% денег партнерство собирает с участников и 50% добавляет администрация.

«Создается некоммерческое партнерство, в этом партнерстве выбирается ответственное лицо, выбирается бухгалтер, то есть люди материально ответственные, потому что это бюджетные средства. Далее разрабатывается проектно-сметная документация. Дальше сложный этап - получение разрешения на строительство. Его выдает областной Минстрой» - добавил Миронов.

Готовый объект передается на обслуживание «Водоканалу».

«В настоящее время всем некоммерческим партнерствам, которые были построены, администрация разрешила не передавать сети, пока они не подключат всех желающих. Когда жители приходят подключаться, то они приносят разрешение от председателя некоммерческого партнерства», - сказала начальник отдела технологического присоединения МУП «Водоканал» Людмила Михайлова.

В среднем подключение одному участнику обходится в 125 тысяч рублей. В дальнейшем канализация передается в муниципальную собственность и плата идет по единому городскому тарифу.

На заседании присутствовали представители домодедовской Общественной палаты, МУП «Водоканал», Госадмтехнадзора и администрации городского округа. Координатором расширенного заседания был председатель комиссии по инвестициям и инновациям общественной палаты городского округа Домодедово Иван Лаврухин.