РИАМО - 28 ноя. Сотрудниками полиции в Одинцовском городском округе пресечена фиктивная постановка на учет иностранных граждан, задержан житель Звенигорода, который прописал у себя в доме четырех мигрантов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории РФ участковые уполномоченные полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу проверили один из домов в микрорайоне Супонево в Звенигороде.

«Полицейские установили, что 27-летний местный житель поставил на миграционный учет четырех иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.