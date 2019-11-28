РИАМО - 28 ноя. На территории Одинцовского городского округа в 2018-2019 годах было ликвидировано более 50 объектов незавершенного строительства, всего выявлено 128 недостроев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Вопросы, связанные с ликвидацией объектов незавершенного строительства, обсудили на совещании главы муниципалитета Андрея Иванова с руководителями территориальных управлений. На сегодняшний день в округе 128 объектов недостроя. Больше половины недостроев относится к категории объектов самовольного строительства.

«В 2018-2019 годах нами ликвидировано 54 объекта незавершенного строительства. Причем ликвидация не означает обязательного сноса проблемного здания. Физически совместно с судебными приставами снесено лишь два строения», - сказал Иванов.

Он отметил, что за это время 18 объектов были достроены, на 19 права подтверждены судом, на четыре оформлена необходимая разрешительная документация.

Иванов поставил задачу в 2020 году ликвидировать не менее половины остающихся недостроенными объектов. Это важно, так как среди подобных зданий немало тех, которые необходимы для формирования комфортной среды проживания граждан.