РИАМО - 28 ноя. На территории Одинцовского городского округа в 2018-2019 годах было ликвидировано более 50 объектов незавершенного строительства, всего выявлено 128 недостроев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Вопросы, связанные с ликвидацией объектов незавершенного строительства, обсудили на совещании главы муниципалитета Андрея Иванова с руководителями территориальных управлений. На сегодняшний день в округе 128 объектов недостроя. Больше половины недостроев относится к категории объектов самовольного строительства.
«В 2018-2019 годах нами ликвидировано 54 объекта незавершенного строительства. Причем ликвидация не означает обязательного сноса проблемного здания. Физически совместно с судебными приставами снесено лишь два строения», - сказал Иванов.
Он отметил, что за это время 18 объектов были достроены, на 19 права подтверждены судом, на четыре оформлена необходимая разрешительная документация.
Иванов поставил задачу в 2020 году ликвидировать не менее половины остающихся недостроенными объектов. Это важно, так как среди подобных зданий немало тех, которые необходимы для формирования комфортной среды проживания граждан.
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