РИАМО - 28 ноя. 30 ноября в Одинцовском городском округе пройдет голосование за кандидатов в члены Общественной палаты муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«Все жители округа имеют возможность проголосовать за своих кандидатов один раз. Количество отмеченных в купонах для голосования кандидатов не должно превышать численность Общественной палаты — 45 человек», - говорится в сообщении.

По итогам рейтингового голосования будут составлены списки, они лягут в основу окончательного отбора и утверждения кандидатов в Общественную палату округа в установленном порядке.

Голосование пройдет 30 ноября с 10:00 до 18:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 26.

Подробную информацию о кандидатах в члены Общественной палаты Одинцовского городского округа можно прочитать по ссылке.