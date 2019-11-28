РИАМО - 28 ноя. Конференция «Рубеж воинской доблести. Звенигородское направление» пройдет в подмосковном Звенигороде с 16 по 20 декабря, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

На городской конференции, которая пройдет уже в седьмой раз, учащиеся образовательных учреждений представят свои научно-исследовательские и творческие работы по краеведению.

«Конференция посвящена 78-й годовщине освобождения звенигородской земли от немецко-фашистских захватчиков. Школьники представят на ней свои работы по четырем секциям: «Неизвестные герои Звенигородского сражения. Чего стоило не сдать город врагу», «Командиры Звенигородского сражения», «Вклад жителей Звенигорода в будущую Победу», «Дети войны»», – сказал глава округа Андрей Иванов.

Работы участников конференции рассмотрит жюри, в состав которого войдут представители городских ветеранских общественных организаций, Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, а также Дома детского творчества.