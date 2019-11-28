РИАМО - 28 ноя. Главы Одинцовского городского округа Андрей Иванов и Рузского городского округа Николай Пархоменко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и создании единого туристического кластера «Западное Подмосковье», говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

Первые совместные мероприятия планируется провести в рамках областных проектов «Зима в Подмосковье» и «Активное долголетие». Они будут интересны как туристам из Москвы и других регионов, так и местным жителям.

«Сегодня произошло знаковое событие – подписано соглашение между Одинцовским и Рузским округами. Мы создаем единый туристический кластер «Западное Подмосковье». С этого момента будем развивать общую инфраструктуру – совместные туристические маршруты и программы, фестивали, ярмарки, соревнования. Организуем перекрестные поездки участников программы «Активное долголетие» – наши участники клуба будут ездить в Рузу, а их – к нам», – сказал Иванов.

В свою очередь Пархоменко отметил, что межмуниципальное соглашение повысит туристическую привлекательность не только в двух округах, но и во всем Подмосковье.

«Одинцовский округ более густо населен, мы соседи – у нас одна территория. Точно также Одинцово соседствует с Москвой и это прямая взаимосвязь того турпотока, который мы хотим развивать. У нас действительно есть, что посмотреть. Мы сделаем все, чтобы у жителей была возможность на месяц вперед расписывать свои выходные. Начали в Одинцове, поехали в Рузу, уехали в Можайск, вернулись в Звенигород. Это хороший проект, мы обязаны его реализовать», – резюмировал Пархоменко.

На территории двух округов сосредоточено значительное число привлекательных мест для туризма. К примеру, в Звенигороде расположен православный Саввино-Сторожевский монастырь, а в усадьбе Большие Вяземы свое детство и юность провел всемирно известный поэт Александр Пушкин. За активным отдыхом жители и гости Одинцова направляются на лыжные трассы парка имени героя России Ларисы Лазутиной.

В Рузском округе находится хаски-деревня «Рузская Аляска», где для гостей устраивают катания на собачьих упряжках или прогулки в компании собак-хаски. Посмотреть на панорамный вид на город и прилагающую территорию можно в парке отдыха «Городок». Особого внимания заслуживает усадьба «Щербатовых» и музей милиции.

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