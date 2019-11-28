РИАМО – 28 ноя. Авиакомпания Air New Zealand в шестой раз признана самым надежным перевозчиком в мире, сообщает Федеральное агентство новостей.

Аналитики онлайн-сервиса оценки качества работы авиакомпаний AirlineRatings оценивали различные авиакомпании по 12 ключевым критериям, включая, к примеру, отзывы пассажиров, возраст самолетов, финансовые показатели, уровень безопасности, а также работу топ-менеджмента и внедрение инноваций.

«Air New Zealand заняла лидирующую позицию благодаря высоким показателям по большей части критериев. За последние десять лет авиакомпания сократила расход топлива и соответственно выбросы углерода почти на 22%, что выше среднего показателя по отрасли», – сказал главный редактор AirlineRatings Джеффри Томас.

Новозеландская авиакомпания одной из первых начала внедрять инновации, связанные с вопросами сохранения окружающей среды. Также она победила в номинации «Лучший премиум эконом-класс».

Второе место в рейтинге лучших авиаперевозчиков заняла Singapore Airlines, а на третьем – японская All Nippon Airways.