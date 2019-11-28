РИАМО - 28 ноя. С территории прибрежной и водоохранной зон реки Вяземка в Одинцовском городском округе с начала годы вывезено около 4 тысяч кубических метров мусора, также там снесли незаконно возведенные постройки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

За девять месяцев этого года в центр управления регионом от жителей городского округа поступило 658 обращений. Чаще всего жаловались на сброс сточных вод, нарушение использования и охраны водных объектов.

«Большая работа была проделана по очистке прибрежной и водоохранной зон реки Вяземка. Там ликвидировали 33 самовольно возведенных хозяйственных постройки и четыре гаража, вывезли около 4 тысяч кубических метров мусора», - говорится в сообщении.

Весной продолжатся работы по благоустройству и приведению в порядок данной территории Кроме того, ежедневно работники убирают бытовой мусора на берегу Глазынинского пруда.

Также 37 обращений от жителей в ЦУР были о загрязнении Немчиновского пруда.

«Несмотря на то, что объект в соответствии с водным кодексом находится в федеральной собственности, <…> - мы не можем оставаться равнодушными. Совместно с гражданами мы постоянно участвуем в очистке этого пруда», - сказал замглавы администрации - начальник управления правового обеспечения администрации округа Александр Тесля.

Он подчеркнул, что бюджетные учреждения муниципалитета почти каждую неделю выезжают и осматривают данный объект, если выявляются какие-то загрязнения, то на них оперативно реагируют.

Обращения, касающиеся загрязнения атмосферного воздуха, чаще всего поступали о жителей Одинцова, дома которых находятся недалеко от завода «Дорхан». Все они были направлены в правоохранительные и контролирующие органы. В планах руководства предприятия - установка дополнительных фильтров.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов подчеркнул, что в сфере экологии в этом году достигнуты хорошие результаты, но темп работы нельзя сбавлять.

«Мы понимаем беспокойство жителей. И река Ликова, и Немчиновский пруд, и Глазынинский пруд - все эти объекты на постоянном ежедневном контроле. Не могу пока сказать, что нам удалось все проблемы решить. Но мы активно работаем над наведением порядка на всех многочисленных водных объектах, которые расположены на нашей территории. Темп снижать нельзя», - отметил Иванов.