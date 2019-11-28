РИАМО - 28 ноя. С 11 по 15 декабря в столичном выставочном центре «Экспоцентр» пройдет масштабная XXVII выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Крупнейшая в стране выставка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2019» распахнет свои двери в канун Нового года. В ней примут участие свыше 1,6 тысячи организаций промыслов, творческих объединений, индивидуально работающих мастеров и ремесленников из 65 регионов России», - говорится в сообщении.

Свои лучшие изделия представят всемирно известные центры народного искусства: хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельский и кисловодский фарфор, великоустюжское черневое серебро, ростовская финифть, вологодское и елецкое кружево, богородская резьба по дереву, кубачинские изделия из серебра, холмогорская и тобольская резная кость и многое другое.

В рамках выставки пройдет деловая программа для директоров и специалистов предприятий народных художественных промыслов, включающая конгрессные мероприятия по вопросам поддержки народных художественных промыслов, бизнес-кейсы, семинары и круглые столы.

Выставка разместится в шести залах. Изделия будут экспонироваться по отраслевому принципу: салоны фарфора и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественной обработки металла и кожи, хрусталя и стекла и так далее.

На мероприятии впервые проведут фестиваль костюма и народных промыслов «Сарафан». Показ работ современных мастеров-реконструкторов – это образ прошлого в истории народного костюма, современный fashion-дизайн продемонстрирует его настоящее, а внедрение приемов из ремесленного творчества в современный дизайн – и есть то самое зеркало будущего.

«Клинское предприятие елочных игрушек «Елочка» готовит целую коллекцию новогодних украшений на военную тему и тему Победы. Интересна для посетителя будет серия панно Златоустовской гравюры на стали», - отмечается в материале.

На площадке свободного творчества молодые мастера, художники и дизайнеры представят современные авторские изделия, этнические модели, удивительные вещи, создающие настроение и вдохновляющих на открытия.