РИАМО - 28 ноя. Москвичи с 29 ноября смогут ознакомиться с проектами будущей застройки в районах Головинский, Донской, Нагатино-Садовники и Нагорный, Северное Измайлово и Солнцево по программе реновации столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Разработчики расскажут, что планируется в районах для участников программы реновации. Согласно проектам планировки, здесь появятся новые образовательные и спортивные объекты, поликлиники, библиотеки, музыкальные школы и центры досуга», - говорится в сообщении.

В Северном Измайлове свыше 5 тысяч детей получат новую социальную инфраструктуру: общеобразовательные школы и детские сады, школу искусств и физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе с бассейном. В квартале построят детско-взрослую поликлинику на 560 посещений в смену, где 360 посещений в смену – детские – и 200 посещений в смену – взрослые. Также проекты предусматривают строительство центра социального обслуживания населения, торговые и многофункциональные комплексы.

«В Головинском районе планируется построить пять новых детских садов, две школы и четыре учебных корпуса для существующих школ. Помимо этого, заняться спортом будет возможно в двух физкультурно-оздоровительных комплексах. В шаговой доступности появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену и культурно-досуговый центр», – отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Также в районе предполагается благоустроить территории, прилегающие к кварталам реновации, в том числе парки.

«Словом, реновация – это не только переселение из домов старой постройки в современное жилье. Реновация – это обновленный район с более удобной и комфортной жизнью в нем», – отметила Княжевская.

В Нагатино-Садовниках в рамках проекта будут возведены школа и детский сад, появятся дополнительные помещения для центра детского творчества. В Солнцеве планируется строительство общественного комплекса с центром госуслуг «Мои документы» и отделением Пенсионного фонда, к тому же более тысячи детей получат новую социальную инфраструктуру: детский сад, школу, досуговый центр и поликлинику.

Экспозиции будут работать до 5 декабря. Всего представят восемь проектов планировки.