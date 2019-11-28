РИАМО - 28 ноя. В доме правительства Подмосковья состоялась церемония вручения ключей дольщикам ЖК «Квартал Европа», расположенного микрорайоне Салтыковка в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«На церемонии вручены ключи первым 11 новоселам ЖК «Квартал Европа». В ближайшее время ключи выдадут всем жильцам. Обеспечены права всех 888 граждан, которые ждали свои квартиры с 2015 года», – говорится в сообщении.

Строительство ЖК стартовало в июне 2013 года. Застройщик ООО «Элит Ком» обещал сдать проект в 2015 году, но в 2016-м работы полностью встали из-за отсутствия финансирования. В ноябре 2018 года обязательства по достройке домов взяла на себя ГК «Гранель».

Жилой комплекс, состоящий из 11-ти шестиэтажных жилых домов ввели в эксплуатацию 27 ноября текущего года.

«ЖК «Квартал Европа» – это объект с непростой судьбой, но с богатой историей, и со сплоченной инициативной группой. Наконец-то мы с вами встретились не на строительной площадке, не на съемках телесюжетов, а в этом зале и по такому приятному поводу!» – отметила первый заместитель министра жилищной политики Московской области Елена Апполинарова.

Она подчеркнула, что в 2019 году в Подмосковье уже восстановили права 17,3 тысячи граждан-участников долевого строительства.