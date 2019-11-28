РИАМО - 28 ноя. В Рузском округе Подмосковья подписали соглашение о создании туристического кластера западных округов региона, сферу туризма вместе будут развивать Рузский, Можайский и Волоколамский округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Объединение туристического потенциала на западе Московской области — главная цель инвестиционного туристического форума, который начал работу в Рузе. В рамках форума был подписан договор межмуниципального взаимодействия между Можайским, Волоколамским и Рузским городскими округами», — говорится в сообщении.

Хартия туристического бизнеса Московской области была подписана между Торгово-промышленной палатой Московской области, рузской Торгово-промышленной палатой, Рузским краеведческим музеем и туристическим оператором «Руза-тревел». Дополнительно был заключен договор межмуниципального взаимодействия между Одинцовским и Рузским городскими округами.

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