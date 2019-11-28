РИАМО - 28 ноя. В декабре 2019 года на территории Одинцовского округа пройдут тематические ярмарки «Новогодняя сказка», торговля будет вестись сразу на четырех площадках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Новогодняя торговля одинаково интересна и потенциальным покупателям, и предпринимателям. Большое число участников обеспечивает как широкий предпраздничный ассортимент продукции, так и низкие цены. При этом мы стараемся подбирать для площадок оживленные места, привлекательные для бизнесменов», — отметил заместитель главы администрации округа Павел Кондрацкий.

В 2019 году торговые площадки для проведения ярмарки «Новогодняя сказка» разместятся по следующим адресам: Одинцово, улица Неделина, дом 2; Кубинка, Колхозный проезд, дом 8; село Жаворонки, улица 2-я Советская, дом 2; Звенигород, микрорайон Пронино.

На ярмарке в большом ассортименте будут представлены новогодние украшения, сувениры и подарки, а также деликатесы для праздничного стола.