РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Работа двух учеников школы №34 подмосковного Подольска заняла третье место на ярмарке экологических проектов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В московской бизнес-школе «Сколково» 27 ноября прошла ярмарка экологических проектов – 2019 в формате смотра-конкурса разработок новых технологий и идей, позволяющих снизить воздействие человека на землю, воду и воздух. Церемонию награждения открыл министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«В номинации «Будущее экологии» проект Zero waste lifstyle «Жизнь без отходов» учащихся школы №34 городского округа Подольск Полины Архиповой и Станислава Негары (руководитель Марина Краснова) занял третье место. Юным подольчанам вручил награду председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников», – говорится в сообщении.

Компетентное жюри, состоящее из представителей научного сообщества, специалистов в области продвижения бизнес-проектов, законодателей и экологов, из 153 представленных на конкурс проектов выбрало восемь лучших в нескольких номинациях: «Инновации в городской среде», «Эко-логичное информирование», «Бизнес для экологии», «Развитие экотуризма», «Ресурсосбережение и возобновляемые источники энергии», «Будущее экологии».