РИАМО - 28 ноя. Команда юных пожарных из Одинцовской лингвистической гимназии заняла призовые места в номинации «Литературно-музыкальная композиция» по направлениям «Театральное искусство» и «Стихотворение» фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В городском округе Истра прошел 2 зональный этап детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники» в рамках регионального фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность». В этом году фестиваль посвящен году предупреждения чрезвычайных ситуаций в МЧС России.

«Мы стараемся развивать внеклассную работу, направленную на повышение детской безопасности. В сфере дорожной безопасности — это наши отряды ЮИД (юных инспекторов дорожного движения – ред.), в сфере надзорной деятельности — это дружины юных пожарных. В игровой форме серьезные знания усваиваются ребятами намного легче», — отметил глава округа Андрей Иванов.

В частности, дружина юных пожарных «Фитилек» Одинцовской лингвистической гимназии проводит активную разъяснительную работу по противопожарной безопасности среди учеников своей школы. В этом им помогают сотрудники Одинцовского пожарно-спасательного гарнизона и управления образования Одинцовского городского округа.