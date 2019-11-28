РИАМО - 28 ноя. В воскресенье, 1 декабря, в парках культуры и отдыха Одинцовского городского округа состоится открытие зимнего сезона, посетителей ждут развлекательные программы и новогодние ярмарки, вход на мероприятия свободный, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В парке «Захарово» местом проведения праздника станет малая сцена. Интерактивная развлекательная программа начнется в 17:00 - покажут крио-шоу, развернется ярмарочная торговля и пройдет торжественное зажжение новогодней иллюминации», – говорится в сообщении.

В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной в первый день зимы ожидается прибытие Деда Мороза, который зажжет огни на новогодней елке. В программе запланирован праздничный концерт.

В парке «Раздолье» зимняя программа стартует чуть позже – 25 декабря. Здесь откроются каток, тюбинговая горка и резиденция Деда Мороза. Зимний волшебник и Снегурочка будут проводить для посетителей экскурсии по парку.