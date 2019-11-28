РИАМО - 28 ноя. Поезда Московского центрального кольца перевезли за последние семь дней около 3,2 миллиона человек, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост пассажиропотока составил 12,7%, говорится в сообщении пресс-службы столичного метро.

«В прошлом году в аналогичный промежуток времени в ноябре МЦК воспользовались порядка 2,8 миллиона человек — на 400 тысяч меньше, чем сейчас. Рост востребованности кольца обусловлен сокращением интервалов движения и успешной интеграцией станций с пригородными железнодорожными направлениями», - говорится в сообщении.

Увеличение нагрузки на 12,7% не ухудшило уровень комфорта пассажиров на МЦК. Даже наоборот — благодаря сокращению интервалов с 5 до 4 минут в часы пик и с 10 до 8 минут в остальное время в поездах стало свободнее.

Чтобы сократить интервал движения поездов на МЦК вывели девять новых «Ласточек». Теперь по кольцу курсирует 51 состав. В поездах появилось 585 тысяч дополнительных пассажирских мест в будни.

«Для того, чтобы «Ласточки» по кольцу стали ходить чаще, железнодорожники провели масштабные работы по модернизации инфраструктуры МЦК. На станции «Андроновка» произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена всесезонная мойка и парк отстоя и экипировки составов», - добавляется в материале.

Также на станции «Белокаменная» модернизированы приемоотправочные пути для стоянки поездов. На станциях появилось новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения.

Всего на МЦК действует 31 станция с пересадками на 23 станции метро и десятью пересадками на девять радиальных направлений железной дороги, а также на наземный общественный транспорт.

Интеграция с пригородными направлениями железной дороги продолжается: в следующем году платформу НАТИ Ленинградского направления ОЖД свяжут теплым переходом со станцией МЦК «Лихоборы».