РИАМО - 28 ноя. В подмосковном Дмитрове состоялась торжественная церемония открытия первенства России по дзюдо среди девушек и юношей до 18 лет, в соревнованиях примут участие более 1 тысячи спортсменов, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Соревнования проходят на ледовой арене спортивного комплекса «Дмитров». Турнир продлится по 1 декабря.

«Сегодня впервые на территории Московской области проводится самый крупный турнир, который есть в программе дзюдо, - это чемпионат России среди девушек и юношей до 18 лет. Свыше тысячи спортсменов из 21 субъекта Российской Федерации приехали в Московскую область для того, чтобы определить победителя в 17 весовых категориях - девять у юношей и восемь у девушек», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, Московская область всегда славилась своими дзюдоистами - именно в Дмитрове тренировался чемпион из Подмосковья Кирилл Вопросов.

«Дмитров в первый раз проводит чемпионат России по дзюдо, и мы гордимся тем, что по праву становимся столицей спорта Московской области. Четыре дня почти тысяча спортсменов будет выяснять, кто сильнее. Будут доказывать свой опыт, мастерство и выдержку», - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Главный тренер команды по дзюдо из Ленинградской области Ирена Ахметова рассказала, что их регион приехали представлять 16 спортсменов.

«Сегодня у нас только один спортсмен борется за третье место. Девочки неплохо боролись. <...>. Организация замечательная, все сделано спокойно, без суеты и на высоком уровне. Большое спасибо организаторам за то, что они взяли на себя ответственность - провести соревнования такого уровня - и сделали это достойно», - отметила Ахметова.

Закроют турнир 1 декабря финальные поединки дзюдоистов и официальная церемония награждения победителей и призеров. Московскую область представят 39 юных дзюдоистов.