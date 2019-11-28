РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. На территории Подольска 20 декабря заработают 12 елочных базаров, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В период с 20 по 31 декабря в городском округе Подольск будет работать 12 елочных базаров. Купить живые ели можно будет в Подольске в его старых границах и в микрорайоне Климовск», – говорится в сообщении.

В частности, елочные базары откроются на улице Филиппова, у дома №1; проспекте Юных Ленинцев, у дома №34/2; улице Тепличная (Славянский бульвар); улице Бородинская, у дома №24/6; Юбилейной площади; улице Свердлова, у дома №26, ТЦ «Галерея»; улице Ленинградская, у дома №7, ТЦ «Остров сокровищ»; улице Комсомольская, у дома №3 (автостоянка); улице Советская; улице Рабочая, у дома №42.

В микрорайоне Климовск базары откроются на улице Молодежная, у домов №№11 и 15, а также у гипермаркета «Глобус».