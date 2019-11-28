РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 ноя. Матчи Чемпионата России по мини-футболу пройдут в подмосковных Котельниках 29 и 30 ноября, сообщается на официальной странице администрации городского округа Котельники в соцсети «Вконтакте».

«29 и 30 ноября в Котельниках пройдут матчи 5 тура чемпионата России по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги «Конференция-Запад», в которых «Спартак» из Котельников примет гостей из МФК «Аврора» из города Санкт-Петербург», - говорится в сообщении.

Матчи пройдут в МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 8А. Начало матчей - 29 ноября в 17:00, 30 ноября в 13:00.