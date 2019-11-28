РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 28 ноя. Комиссия по экономическому развитию, предпринимательству и инновациям Домодедова на заседании рассмотрела часто задаваемые жителями вопросы в сфере водоснабжения, так, жителям пояснили, как правильно организовать вывод ливневых вод с земельного участка, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Расширенное заседание комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и инновациям общественной палаты Домодедова, посвященное вопросам водоснабжения и водоотведения на территории округа, прошло в четверг. На нем присутствовали представители общественной палаты, МУП «Водоканал», Госадмтехнадзора и администрации Домодедова. Координатором заседания был председатель комиссии по инвестициям и инновациям общественной палаты округа Иван Лаврухин.

«Первое: необходимо определиться, есть ли балансовая принадлежность сетей или нет, есть ли в казне эти сети и переданы ли они в «Водоканал». Для этого нужно обратиться в администрацию или «Водоканал». Дальше необходимо собраться и принять решение о разработке проекта водоотведения при участии отдела архитектуры и дорожного отдела, потому что это все подъездные пути к частному домовладению», – сказал начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации округа Федор Миронов.

Третий этап, по его словам, заключается в получении разрешительной документации, то есть необходимо получаете ордер на право производства земельных работ.

«И еще, скорее всего, потребуется разрешение на размещение объекта», – добавил Миронов.

Также он посоветовал по данному вопросу в первую очередь обращаться в территориальный отдел администрации.