РИАМО – 28 ноя. Третья линия Московских центральных диаметров появится через два-три года и станет следующим этапом развития проекта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Следующий этап – МЦД-3, зеленоградская ветка, которая пройдет мимо Ленинградского вокзала на северо-восток. Я думаю, что на эту работу нам понадобится еще два-три года», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Он также подчеркнул, что обустройство МЦД экономически целесообразно, так как строительство метро по аналогичным маршрутам обошлось бы в десятки раз дороже.

МЦД-3 протянется от Зеленограда до Раменского, а длина маршрута составит 88 километров. На нем появятся 43 станции, на 12 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и наземный транспорт.

Запуск МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск состоялся 21 ноября с участием президента России Владимира Путина. В церемонии приняли участие глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. На первых двух Московских центральных диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

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