РИАМО - 28 ноя. На станции Баковка в Одинцовском округе Подмосковья прошел рейд по предупреждению травматизма и смертности на несанкционированном пешеходном переходе, в отношении пяти граждан составили административные протоколы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В мероприятии приняли участие представители областного Минтранса, управления на транспорте МВД, представители СК, Московской железной дороги и администрации Одинцовского округа.

«В ходе рейда пять человек привлечены к административной ответственности за переход железнодорожных путей в неустановленном месте. С 20 нарушителями провели профилактические беседы о недопустимости пересечения путей по несанкционированным переходам», – говорится в сообщении.

В связи с запуском МЦД участился интервал движения поездов, и увеличился подвижной состав. Жители ближайших к станции жилых домов пытаются сэкономить время и перебегают железную дорогу в неположенном месте. За последние несколько месяцев вблизи станции Баковка в результате перехода путей погибло три человека, из них один несовершеннолетний.

Всего в этом году на территории Московской области на железнодорожных путях погибли более 350 человек, в Одинцовском округе – свыше 15 человек.