РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 ноя. Власти подмосковного Подольска подписали инвестиционное соглашение о строительстве каркасного футбольного манежа с искусственным покрытием в микрорайоне Кузнечики, объем инвестиций составит 40 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Администрация округа и ООО «ТЕМП» 27 ноября подписали инвестиционное соглашение о реализации проекта по размещению каркасного футбольного манежа с искусственным покрытием на Армейском проезде, дом №1. Планируемый объем инвестиций достигает 40 миллионов рублей. Пропускная способность до – 1000 человек в день», – говорится в сообщении.

Универсальный спортивный комплекс планируется использовать для проведения тренировок любительских и профессиональных футбольных команд, а также спортивных мероприятий.

Муниципальная программа «Спорт Подольск» принята с целью обеспечения возможностей жителям региона систематически заниматься физической культурой и спортом, создания условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь городского округа Подольск и Подмосковья в целом. Сроки реализации программы – 2017-2021 годы.